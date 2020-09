Alberto Mariani è il nuovo allenatore del Cerveteri - Terzo Binario News

Il Cerveteri ha scelto: è Alberto Mariani l’allenatore dei verdeazzurri a dieci giorni dalle dimissioni di Di Chiara.

Mariani, romano, ma da anni a Grosseto, vanta un lungo curriculum in club professionisti di settore giovanile e l’ultima esperienza è recente, lo scorso anno a Rieti in serie C.

Il 57enne , tra l’altro, ha anche vestito la maglia verdeazzurra negli anni Ottanta in Promozione allenato da un giovane Vincenzo Ceripa. Il presidente Iurato si è detto contento della scelta, indicando Mariani come un tecnico di grande spessore.

A Mariani spetta preparare la delicata trasferta di Pomezia, al cospetto di una delle squadre più titolate del torneo.