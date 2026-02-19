Due incontri quaresimali “Ripensare la vita... per ritornare al cuore” presso la Parrocchia Sacro Cuore di Ladispoli • Terzo Binario News

Nel tempo di Quaresima, (tempo forte della nostra religione) il Circolo Laudato Sì Sacro Cuore di Ladispoli propone un percorso di due incontri dedicati alla riflessione e alla crescita interiore, con l’obiettivo di accompagnare la comunità verso un ritorno all’essenziale della vita e della fede.

Il primo incontro si terrà venerdì 20 febbraio alle ore 19.00, presso la sala hobby della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, via dei Fiordalisi 14. Relatrice della serata sarà Viviana Fiorucci, operatrice della Caritas Diocesana di Porto-Santa Rufina, impegnata presso il Centro Caritas “Santi Mario, Marta e figli” di Ladispoli.

L’incontro sarà dedicato ai temi delle diseguaglianze e delle marginalità, affrontati attraverso racconti di vite reali, di un’esperienza concreta di accoglienza e della trasformazione di uno sguardo ispirato al Vangelo, capace di interrogare le scelte personali e comunitarie.

Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 6 marzo (stesso orario, stesso posto) in cui Virginia De Carli ci trasporterà in un mondo dedicato soprattutto ai giovani dove gratefulness (gratitudine) sarà la chiave di lettura come sostegno a una generazione ansiosa. Dunque un cammino di riflessione sullo sviluppo umano integrale, per prendersi cura della vita interiore, delle relazioni e del Creato.

