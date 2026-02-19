Presidenti di seggio a Ladispoli, scadenza delle disponibilità il 22 febbraio per il referendum • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale invita i cittadini, iscritti all’Albo dei Presidente di seggio elettorale, a comunicare la propria disponibilità a svolgere l’incarico di Presidente di Seggio (in sostituzione dei Presidenti originariamente nominati dalla competente Corte d’Appello che siano rinunciatari) in occasione della prossima tornata elettorale prevista per i giorni 22 e 23 marzo 2026, entro il 22 febbraio 2026.

Ricordiamo che la nomina di Presidente è effettuata dalla Corte d’Appello competente per territorio, entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione. L’elenco di disponibilità che si andrà a predisporre sarò invece utilizzato solo nel caso in cui vi sia impedimento da parte di Presidenti nominati precedentemente dalla Corte d’Appello.

Nello specifico, gli impegni richiesti sono i seguenti: la partecipazione alle eventuali riunioni informative organizzate dal Servizio Elettorale Comunale in date da definirsi e comunque antecedenti il giorno della votazione. Sabato 21 marzo nel pomeriggio per costituzione seggio.

Domenica 22 marzo giorno di votazione.

Lunedì 23 marzo giorno di votazione per scrutinio a partire dalle ore 15.

Gli interessati potranno compilare e presentare una dichiarazione di disponibilità e di impegno compilando esclusivamente il modulo al link https://ladispoli-strapi-media.s3.eu-south-1.amazonaws.com/MODULO_Disponibilita_DOMANDA_Presidente_Seggio_3ceb069b0e.pdf allegando copia del documento d’identità.

Le dichiarazioni di disponibilità dovranno pervenire entro il 22 febbraio 2026 con le seguenti modalità:

via PEC: comunediladispoli@ certificazioneposta.it

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti recapiti: Ufficio Elettorale – 06 99 231 410