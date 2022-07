Intervento a mezzanotte in via Paolo Antonini in un primo piano per incendio appartamento.

Messo in salvo un cagnetto presente nell’abitazione, con la proprietaria preoccupata ma in salvo anche lei. Presente sul posto una pattuglia della Polizia.

Invece stamani è andata a fuoco una baracca a Sant’Agostino, in via Fontanatetta.

Pericolo per la presenza di bombole di gas e anche in questo caso presente la Polizia.