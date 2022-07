Al Campo Mataloni delle Due Casette il memorial per Cocciò • Terzo Binario News

Due giorni dedicati a Leonardo Ricci, da tutti conosciuto come Cocciò, il giovane ragazzo di Cerveteri che ha perso al vita alcuni anni fa a seguito di un drammatico incidente stradale.

Ad organizzarlo, come sempre, la ASD DM 84 di Cerveteri, che invita cittadine, cittadini e amici di Leonardo ad un doppio evento di sport. Il programma è il seguente: la prima giornata si svolgerà il 13 luglio dalle ore 19:30.

La prima gara inizierà alle 20:30 e la seconda alle ore 21:30. La seconda giornata il giorno seguente, e avrà inizio alle ore 18:30 con la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa Antica di Santa Maria Maggiore. Poi alle ore 19:30 ci si sposterà al Campo Daniele Mataloni, per un buffer aperto a tutti i presenti. A seguire la semifinale e finale del torneo.

Tutti gli appuntamenti sportivi sono in programma al Campo Sportivo Daniele Mataloni in Via della Piscina n.36