Dopo di noi a Ladispoli, "diventa realtà" • Terzo Binario News

“La mia Amministrazione ha sempre messo al primo posto le Politiche Sociali, alle quali ogni anno garantiamo la priorità nell’assegnazione delle risorse necessarie per la tutela delle fasce sociali più fragili.

Ma il nostro impegno in questo delicato settore è andato anche oltre l’imprescindibile aspetto economico.

Come è noto, infatti, non abbiamo mai fatto mancare il nostro supporto alle associazioni locali, con le quali abbiamo instaurato un rapporto di fattiva collaborazione e alle quali abbiamo concesso spazi pubblici in cui stabilire la propria “casa”, garantendo stabilità e la possibilità di pianificare nel migliore dei modi le attività rivolte ai nostri ragazzi speciali.

C’è però ancora un’iniziativa molto importante da realizzare, della quale si discute da tempo, ma che nessuno era ancora riuscito a trasformare in atti concreti: il “Dopo di Noi”.

Ogni genitore vive con la preoccupazione che un giorno non potrà più essere al fianco dei propri figli per accompagnarli nel loro percorso di vita, e possiamo soltanto immaginare quanto questo pensiero sia amplificato per chi deve confrontarsi quotidianamente con la disabilità, purtroppo in molti casi gravissima.

In previsione del periodo di vita successivo alla scomparsa dei genitori, o comunque dell’impossibilità dei propri cari di prendersi cura del proprio familiare, subentra quindi il “Dopo di Noi”.

Vista l’importanza di questo progetto avevo promesso alle realtà cittadine del terzo settore che avremmo costruito una struttura comunale dedicata a questo servizio e intendo mantenere fede agli impegni presi.

Nella prossima seduta di Consiglio comunale in programma giovedì 28 novembre, dopo aver già stabilito quale sarà il terreno su cui realizzare l’opera, verrà individuata anche la fonte di finanziamento, aggiungendo in questo modo un altro tassello fondamentale per il conseguimento dell’obiettivo.

Il contributo straordinario che il Comune dovrà incassare dall’intervento urbanistico al km 38 dell’Aurelia, pari a 951.000 euro, verrà quindi interamente destinato alla costruzione di un edificio dedicato al “Dopo di Noi”.

Dopo il passaggio consiliare inizierà la fase di progettazione, nella quale vogliamo coinvolgere le famiglie, le associazioni, la Asl e la Regione Lazio, con l’obiettivo di recepire tutte le indicazioni e i suggerimenti utili per edificare una struttura sicura e confortevole.

Ringrazio i Consiglieri di maggioranza che hanno voluto sostenere questa proposta, che auspico venga approvata con il voto unanime della massima assise cittadina.

Colgo l’occasione per invitare le associazioni del terzo settore e tutti i cittadini interessati a partecipare a questa giornata storica per la nostra città”.

Il Sindaco Alessandro Grando