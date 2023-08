Comincia la nuova stagione sportiva di Uisp Civitavecchia • Terzo Binario News

Venerdì 1 settembre inizia la nuova stagione sportiva 2023/2024, la prima con la novità delle misure previste dalla riforma dello sport.

Sul piano formativo ed informativo la Uisp ha svolto la scorsa settimana, con il relatore dott. Fabio Corti, un seminario per tutte le ASD/SSD affiliate al Comitato di Civitavecchia, illustrando le principali novità in tema di lavoro sportivo, sicurezza sui luoghi di lavoro ed aggiornamento degli statuti.

Questo appuntamento si unisce a quello avvenuto a livello nazionale nei primi giorni di agosto che ha visto oltre 2.000 partecipanti collegati al webinar

Passando alla “programmazione del campo”, per questa stagione sportiva la Uisp Civitavecchia conferma gli appuntamenti con le consuete manifestazioni nazionali GIOCAGIN, VIVICITTA’, BICINCITTA’ e CITTA’ IN DANZA, mentre per quanto concerne i campionati promozionali prenderanno il via a partire da ottobre il calcio a 5, la pallavolo, la pallacanestro, la ginnastica ritmica ed il padel.

“Partecipazione, sport, terzo settore: la nuova frontiera dello sport sociale e per tutti Uisp per la stagione sportiva 2023-2024 non potrà che avere queste coordinate. Il valore sociale dello sport è inclusione, salute, parità di genere, diritti, solidarietà, sostenibilità. Ma anche innovazione delle attività e qualità della formazione e dei servizi. L’Uisp è una grande rete associativa che esiste concretamente e che è stata riconosciuta anche come Rete associativa nazionale, con precise responsabilità e opportunità che le arrivano dal Codice del terzo settore. Nuove sfide e occasioni che la parola “sport” ha saputo conquistarsi, in Italia e in Europa, grazie anche ad una pratica quotidiana che vede l’Uisp impegnata con le istituzioni nel lavoro di coprogrammazione e coprogettazione. L’asticella si alzerà ancor di più nei prossimi mesi e l’Uisp cercherà di farsi trovare pronta, grazie a iniziative, manifestazioni, attività, e progetti nazionali, regionali e territoriali.

Il Comitato Territoriale Uisp di Civitavecchia è a disposizione di tutte le ASD/SSD nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 presso la storica sede di Via Puglie n. 12 a Civitavecchia, mentre il martedì ed il giovedì su appuntamento contattando il numero 0766.501940 e/o la mail civitavecchia@uisp.it.