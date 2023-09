Domani Semi di Pace a Tarquinia diventa "ecocomunità" • Terzo Binario News

Sabato 30 settembre, alle ore 16, l’associazione Semi di Pace avrà il

privilegio di essere insignita del titolo di ecocomunità.

Il conferimento consiste nel dare credibilità ad un annuncio di impegno

per la salvaguardia del creato e per connettersi a quanti già da qualche

decennio hanno attivato progetti e indotto riconoscimenti legislativi a

favore di produzioni e consumi equi e sostenibili.

Il GLAM è al servizio di comunità e singoli che intendano affrontare

questi temi in una prospettiva di fede. L’impegno cerca di formare una

rete sia dentro che fuori dalle chiese, a livello nazionale e

internazionale.



Durante l’evento, sarà inoltre inaugurato il nuovo spazio arboreo

“Laudato Sì”.

Appuntamento a La Cittadella – Loc. Vigna del Piano, Tarquinia.

INGRESSO LIBERO.