Bartolo e Vittoria due storie davvero tristi che meritano un lieto fine • Terzo Binario News

LA SOLITUDINE IN CANILE TI AMMAZZA ANCOR PRIMA DELLA MORTE. STASERA FORSE NON STO DELL’ UMORE GIUSTO ..O FORSE NEL TEMPO SONO SEMPRE PIÙ IN DIFFICOLTÀ A VEDERE TANTO DOLORBARTOLO 8 ANNI…TG MEDIA.. È IN CANILE DA UNA VITA…ORMAI NON PROVA NEMMENO AD ATTIRARE L’ ATTENZIONE NOCERA INFERIORE Sara Coppola 34O6269583

Ho deciso, la pubblico, anche se so già che è senza speranza. Oggi ero al rifugio di Olbia, mi hanno chiesto aiuto per lei. VITTORIA, non è giovane, non è bella, non è sana: ha la rogna, un eczema da sporzicia, forse ha anche la leishmania, si attendono i risultati delle analisi, ha delle mamelle di chi ha partorito tanti cuccioli, ma quello che colpisce che questa miseria di cane è rassegnata, non aspetta niente, non spera niente… Peserà si o no 6 kg, avrà 6,7, 8 anni forse meno. Arriverà al cuore di qualcuno?

Chi volesse aiutarla anche economicamente, chiami o mandi un messaggio Aida al 346 6035724