A Fiumicino nasce "La casa di Enzo", sarà sede anche del Dopo di Noi • Terzo Binario News

E’ stato inaugurato nel pomeriggio di ieri, giovedì 28 settembre, a Fiumicino, il nuovo Centro Diurno per disabili “La casa di Enzo”, dedicato alla memoria di Enzo Freda, giovane disabile scomparso nel 2013.

Al taglio del nastro, tra gli altri, il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, l’assessore ai Servizi sociali ed alla Disabilità Regione Lazio, Massimiliano Maselli (“Un Centro ben articolato, che comprende anche laboratori per un percorso articolato, e con un ottimo progetto del Dopo di Noi”) l’assessore ai Servizi Sociali di Fiumicino, Monica Picca, il consigliere regionale Giuseppe Cangemi.

La realizzazione della struttura semiresidenziale, in via Coni Zugna, con un progetto avviato dall’associazione Insieme con i disabili, era scattata nel 2022 con l’inizio dei lavori per la costruzione, estesa 250 mq, e che puo’ ospitare 30 persone adulte con disabilita’, e con 500 mq di area verde.

“L’opera, una casa dell’inclusione e che era un sogno, è costata circa 300mila euro, tra autofinanziamento e donazioni.

Il Comune ha concesso l’uso del terreno ed il permesso della costruzione.

Una “Casa del Dopo di noi”, altra struttura con dieci posti letto dedicata ad assistere i disabili che fossero impossibilitati ad essere seguiti dalla famiglia, per un costo di ulteriori 200mila euro, verra’ realizzata nella parte posteriore del Centro diurno, si spera con la prima pietra nel 2024″, spiega Elisabetta Fratini presidente dell’associazione Insieme con i Disabili. (ANSA).