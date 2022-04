Domani la raccolta firme della lista Noi di Ladispoli - Terzo Binario News

“In vista delle elezioni comunali di giugno parte la raccolta firme per la presentazione della lista civica Noi di Ladispoli.

Primo appuntamento venerdì 15 aprile, dalle 16 alle 18, in viale Italia angolo via Livorno. Vieni a firmare anche tu per darci l’opportunità di far conoscere il nostro programma, di partecipare alle elezioni e di misurarci con il consenso dei cittadini.

Ricordiamo che è necessario presentare al momento della firma un proprio documento d’identità”. È quanto si legge in una nota diffusa dai promotori della lista Noi di Ladispoli.