Decarbonizzazione a Civitavecchia, odg di Battilocchio approvato alla Camera - Terzo Binario News

L’approvazione, con parere favorevole del Governo, arrivata nel contesto del decreto “Energia”

Il Parlamento, con parere favorevole del Governo, ha approvato, nel contesto del decreto “Energia”, un ordine del giorno a prima firma del Deputato del territorio, Alessandro Battilocchio.

In particolare Battilocchio ha chiesto un impegno specifico del Governo su Civitavecchia ed il comprensorio, in questa fase che porterà alla dismissione per decarbonizzazione entro il 2025, senza alcuna opzione di riconversione, della centrale di Torre Valdaliga Nord.

Il Deputato azzurro, premettendo che “il percorso di transizione ecologica , in linea con la cornice comunitaria , va promosso, supportato ed incoraggiato” ha ricordato, nel documento approvato, che ” il territorio di Civitavecchia ospita da tanti anni impianti per la produzione di energia elettrica che hanno nel tempo contribuito , in maniera sostanziale , a garantire l’ approvvigionamento energetico nazionale”.

Pertanto, essendo stata imboccata una strada diversa in prospettiva, Battilocchio ha chiesto al Governo ” nei prossimi provvedimenti utili di riconoscere la speciale peculiarità dell’area di Civitavecchia, attraverso un sostegno concreto ai percorsi di riconversione green e di attrazione di nuovi investimenti compatibili”.

“Questo territorio ha dato davvero tanto al Paese in questi decenni: ora chiediamo a gran voce un’attenzione particolare per queste aree, anche attraverso la creazione di ulteriori strumenti ad hoc di attrazione investimenti. Stiamo vagliando in questi giorni le strade per una specifica considerazione (e conseguenti risorse) per questo comprensorio e l’approvazione di questo odg ha un importante valore politico in questo contesto” ha dichiarato il Deputato del territorio che già negli anni scorsi ha ottenuto impegni simili, poi trasformatisi in atti ed allocazione di risorse e strumenti da parte dell’Esecutivo.