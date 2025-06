Dodicenne statunitense scompare al Colosseo, lo ritrovano gli agenti di Roma Capitale • Terzo Binario News

Sono stati gli agenti del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale a rintracciare un ragazzino di 12 anni, proveniente dagli Stati uniti d’America, che si era smarrito poco prima tra la folla, mentre era in visita con i propri genitori presso il Parco archeologico del Colosseo.

Gli operanti, allertati dalla madre del ragazzo, hanno subito attivato le ricerche nell’area, utilizzando come riferimento una foto del 12enne, esibita ad una moltitudine di persone, tra cui altre pattuglie e organi di vigilanza presenti, concentrando le ricerche nella zona dove il giovane era stato visto per l’ultima volta: nell’arco di meno di mezz’ora gli agenti sono riusciti a rintracciarlo, ancora all’interno del parco, permettendo così il ricongiungimento con i propri genitori, i quali hanno ringraziato calorosamente il personale per il tempestivo e provvidenziale aiuto.