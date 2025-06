Da Mondadori a Cerveteri Giulia Boccardi presenta “Fatti incredibili del Medioevo che non ti hanno mai raccontato” • Terzo Binario News

Appuntamento per domani, sabato 14 giugno alle ore 18:00

Proseguono gli appuntamenti letterari da Mondadori Bookstore a Cerveteri, la libreria di Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti in Largo Almunecar. Domani, sabato 14 giugno alle ore 18:00 è il turno di Giulia Boccardi che accompagnerà il lettore in un viaggio nel tempo, tra aneddoti, curiosità, storie e leggende con il libro “Fatti incredibili del Medioevo che non ti hanno mai raccontato”, edito da “Newton Compton Editori”.

Il libro di Giulia Boccardi è un viaggio nel cuore del Medioevo: un’epoca di battaglie, intrighi e misteri, invenzioni straordinarie e leggende tutte da scoprire. Dall’amor cortese alla pietra filosofale, dallo schiaffo di Anagni ai templari. Papi, antipapi, imperatori, re, santi, viaggiatori, inventori e cortigiani. Tutto quello che non vi hanno mai raccontato sul medioevo.

La partecipazione come sempre è libera e gratuita. Ad invitare il pubblico, sono come sempre Andrea e Tarita, che dichiarano: “Prosegue il ciclo di appuntamenti letterari organizzato nella nostra libreria. Con l’arrivo dell’estate intensificheremo ancora di più queste iniziative, anche in orari serali. Stiamo lavorando affinché Mondadori diventi un punto di ritrovo costante non soltanto per gli amanti della lettura ma anche per incontrarsi, per parlare, per confrontarsi e ovviamente per conoscere storie e autori nuovi. Rimanete sempre aggiornati sulle nostre attività sui nostri canali social”.