Disagi idrici oggi a Civitavecchia, ecco dove • Terzo Binario News

Acea ha comunicato che, a causa della sospensione della fornitura da parte di TALETE, nella giornata di oggi potrebbero verificarsi mancanza di acqua o abbassamenti di pressione nelle seguenti zone della città:

• Zona Borgata Aurelia;

• Zona La Scaglia e Via Aurelia Nord;

• Zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea);

• Zona Industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La Rosa);

• Zona Area Portuale;

• Zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo.

Per limitare i disagi, Acea Ato 2 S.p.A. ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti nei seguenti punti:

• Via Gioacchino Rossini;

• Piazza Antonio Vivaldi.

Per casi di effettiva e improrogabile necessità, sarà possibile richiedere un servizio straordinario di rifornimento al numero verde 800.130.335.