Dimentica di mettere il freno a mano, muore travolto dalla sua stessa auto: tragedia a Torrimpietra • Terzo Binario News

Tragedia ieri sera a Torrimpietra, frazione del comune di Fiumicino in provincia di Roma. Un uomo di 45 anni è morto investito dalla sua stessa auto mentre stava facendo delle consegne a domicilio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 45enne aveva parcheggiato la sia macchina in pendenza, probabilmente scordandosi di inserire il freno a mano. Appena sceso per effettuare la consegna è stato travolto dalla vettura, morendo praticamente sul colpo. L’incidente è avvenuto intorno alle 22.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 e i carabinieri per le indagini del caso. Gli operatori sanitari hanno tentato la rianimazione ma non c’è stato nulla da fare e non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 45enne. L’auto lo ha travolto in pieno schiacciandolo e non lasciandogli nessuna possibilità di sopravvivenza.

Dalle prime informazioni sembra che non ci siano dubbi che si sia trattato di un incidente autonomo. Molto probabilmente ha dimenticato di inserire il freno a mano per distrazione, o forse la fretta di chiudere quella consegna nel minor tempo possibile. Appena uscito dall’auto non ha potuto fare nulla per arrestarne la corsa, con la vettura che gli è carambolata addosso. Non ha avuto nemmeno il tempo di spostarsi e impedire di essere schiacciato.

L’identità della vittima non è stata ancora resa nota. Di lui per ora si sa solo che aveva 45 anni ed era un cittadino originario del Pakistan. Lavorava per un locale della zona ed effettuava consegne a domicilio nei dintorni. I funerali saranno organizzati nei prossimi giorni, quando il magistrato darà il nulla osta per la restituzione della salma.