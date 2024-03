Incidente a Colli Aniene: pedone investito, morto 81enne • Terzo Binario News

L’episodio su viale Sacco e Vanzetti. Rilievi affidati alla Polizia locale

Incidente a Colli Aniene. Un pedone di 81 anni, italiano, è morto. L’anziano, per cause in corso di accertamento, è stato investito da una Bmw condotta da un 58enne, anch’egli italiano, poi condotto all’ospedale Sandro Pertini per gli accertamenti di rito. L’episodio è avvenuto alle 11,45 di oggi, 11 marzo, su viale Sacco e Vanzetti.

Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale del Gruppo IV Tiburtino. Al momento sono in corso le verifiche del caso, per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. La strada resta momentaneamente chiusa, in attesa della ditta per la pulizia dell’asfalto.