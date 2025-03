Diga foranea a Civitavecchia, arrivato il primo di otto cassoni A02 • Terzo Binario News

Ieri al porto di Civitavecchia è arrivato il cassone A02 destinato al corpo diga principale dell’antemurale di protezione del nuovo accesso al bacino storico.

Il cassone, costruito su impianto galleggiante presso il porto di Piombino, che misura 30x20x14 metri, è stato ormeggiato in galleggiamento presso la banchina 14, in attesa di essere posizionato nel punto di posa.

Questo è il primo di 8 cassoni che costituiscono la diga foranea.”Come avevamo annunciato mesi fa – sottolinea il Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Pino Musolino – inaugurando il cantiere dell’apertura a sud del porto di Civitavecchia, oggi abbiamo dato l’avvio alla fase di varo e poi di posizionamento di una prima parte dei cassoni dell’antemurale.

Stiamo rispettando tutti i tempi programmati per realizzare opere che doteranno il porto di Civitavecchia di infrastrutture adeguate e necessarie per un ulteriore rilancio dello scalo in tutte le sue componenti di traffici, con un occhio sempre attento alla transizione ecologica, alla sostenibilità e all’impatto ambientale”.