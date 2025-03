Aperta a Civitavecchia la sede Abaco in via Traiana 56 • Terzo Binario News

L’associazione dei consumatori di base ( A.ba.co.) Informa i cittadini di Civitavecchia dell’avvenuta apertura della sede in via Traiana 56.

Scopo dell’ associazione è quello di fronteggiare, con le sue competenze, i diritti negati i cittadini.

Si è partiti con la campagna di sensibilizzazione sull’abbattimento delle liste di attesa( con risultati ottimi), nel servizio sanitario nazionale, istituito dalla legge del 23 dicembre 1978 n° 833 .

Legge che istituì il servizio sanitario nazionale nel rispetto dell’art. 32 della carta costituente che recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.”

Non e’ l’unica campagna a favore dei cittadini che A.ba.co. Intraprende e/o intraprenderà.

In altri territori si stanno portando avanti campagne di informazione su vari temi: tassa sui rifiuti (ta.ri), trasporto pubblico sia locale che regionale e altre campagne che si stanno costruendo con esperti ed uffici legali.

L’ a.ba.co di civitavecchia, non si pone solamente lo scopo del singolo intervento per risolvere il problema di turno, a.ba.co ha come scopo di creare una rete di cittadini formati ed informati per affrontare le piccole/grandi questioni che ogni giorno i cittadini affrontano per se e la propria famiglia.

Lo sportello è aperto presso la sede di via Traiana 56 Civitavecchia c/o la unione di base (usb) nei giorni:

Lunedi / mercoledi dalle ore 15.00-19.00

Venerdi dalle ore 08.30-12.30

Chiedere di mauro panunzi e/o giancarlo ricci 3207414296 / 3475350560