“Dietro l’angolo” personale dell’artista Simona Campomori al Museo Contadino di Anguillara • Terzo Binario News

L’arte torna al Museo Storico della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare “Augusto Montori” con la personale di Simona Campomori, dal 14 al 29 ottobre in via Doria D’Eboli 2 al centro storico di Anguillara, sul lago di Bracciano.

L’iniziativa prosegue il dialogo con i talenti che l’Associazione Culturale Sabate promuove sin dai suoi esordi nel lontano 1992. Negli anni le sale del Museo hanno ospitato infatti numerose mostre dando modo a scultori, fotografi, creativi e quant’altro di mettere in esposizione il proprio estro. Tra le altre si ricordano le mostre del fotografo della Dolce Vita Carlo Riccardi, recentemente scomparso, realizzata nel 2014, di Massimo Pastori e le sue splendide lampade artigianali nel 2014, della innovativa Maddalena Ruggeri nel 2015, dell’artista siciliano Agostino La Parola nel 2017, dello scultore e mosaicista Donatello Minnucci nel 2022.

Questa volta il Museo della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare “Augusto Montori” è lieto di offrire al proprio pubblico la creatività di un’artista che ha maturato, dopo studi d’arte molto ampi, un proprio stile personale e una propria offerta espressiva. E’ lei stessa a raccontarsi.

“Ho 40 anni, sono di Roma, sono appassionata d’arte e di tutte le cose artigiane. Il fatto a mano mi incuriosisce e mi intriga in ogni suo aspetto. Credo che nell’oggetto, nato dalle mani sapienti dell’uomo, ci sia dentro una storia fatta di idee e conoscenza che vivono attraverso la materia. Ho fatto un po’ di tutto nella vita, sono anche parrucchiera. Dopo gli studi artistici a Roma e una passione innata per la ceramica approfondita con la Scuola Triennale di Arti e Mestieri ho dato spazio anche al disegno e alla pittura. Ho lavorato l’argento, fatto sculture, mi sono approcciata al legno e alle stoffe e tutto mi diverte. Per questo la mostra “Dietro l’angolo” vuole essere l’idea curiosa che si nasconde dietro l’imprevedibile pensiero di ognuno, che non è dettato solo dalle circostanze ma è un impulso emotivo incontrollabile di capire e di fare cose nuove. I personaggi rappresentati sono espressioni di un ventaglio di approcci diversi, uno dall’altro, ai propri stati d’animo, ognuno con i propri modi così da individuarne caratteri e caratteristiche. L’intento della mostra è divertire mettendo a nudo attraverso uno stile quasi fumettistico ciò che ci rende unici e inimitabili attraverso la vita di tutti i giorni e nei contesti più disparati”.

Dietro l’angolo diventa così un modo per scoprire nuovi e diversi mondi alla ricerca di sempre nuove forme di espressività.

Vernissage: sabato 14 ottobre 2023 ore 18 Segue rinfresco

Finissage: domenica 29 ottobre 2023 ore 19

Orari: sabato ore 11-13 17-19, domenica 11-13 17-19

L’ingresso è libero – Per informazioni 360/805841

