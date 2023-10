Pittura, personale di Luisella Toti alla Rocca del porto di Civitavecchia • Terzo Binario News

Luisella Toti è conosciuta a Civitavecchia come abile orafa ma è in realtà un’artista a tutto tondo, come si potrà capire presto grazie alla mostra personale che, col patrocinio del Comune e dell’Adsp, si terrà presso la Rocca Medievale del porto storico dal 14 al 22 ottobre.

La Toti non titola le proprie opere e per questa mostra si presenta in punta di piedi al pubblico semplicemente con il suo nome e con una didascalia di poche parole: “Dedicata a mio padre Odoardo” che esprime il gesto di donare la sua arte all’importante figura genitoriale del padre.

Del lavoro di Luisella Toti (foto sotto) ha scritto Ombretta Del Monte, altra artista civitavecchiese: “Luisella riesce a dipingere il padre ritraendolo nella sua fisicità umana, dallo sguardo attento e sapiente, ma anche evanescente e poi riesce a dargli “corpo” in un’opera post mortem dove la spiritualità diventa danza, amore e gioco con la piccola nipote in un atmosfera metafisica dove il passaggio tra il mondo terreno e astratto diventa una sola dimensione”.

“Certamente Luisella è un’artista dotata di grande capacita creativa – continua la Del Monte -. Ha frequentato tecniche di apprendimento pittorico dai maestri Maurizio Vallarino e Brian Mobbs. Dipinge al di fuori di ogni contaminazione esterna, priva di condizionamenti artistici seppur provenienti da artisti illustri del passato. Anima permeata dall’ineluttabile vena eclettica e creativa che mostra nell’arte orafa, pittorica e decorativa. Suggestive le sue pennellate poste su lampade, sedie e poltrone che sono ben lontane dalle opere ritrattistiche e naturalistiche dove maggiormente l’artista si rappresenta, ma tanta è la ricerca di sperimentare che nella collezione, l’artista mette in essere anche una parentesi di astrattismo. Luisella Toti dà esistenza a una rappresentazione pittorica di straordinaria intensità creativa e lirismo, che pare quasi volere ripresentare la solerzia della natura nella sua rigonfia materia e nei suoi colori incondizionati e liberi per la natalità di un linguaggio decisamente naturalista caratterizzato da tratti di corrente espressionista”.

Gli orari della mostra tutti i giorni 10.30-12.30; 17.30-19.30. Per l’iniziativa ringraziamenti al sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, all’assessore cultura e Turismo, Simona Galizia, al presidente dell’adsp Civitavecchia Fiumicino e Gaeta Pino Musolino