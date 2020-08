Dedica di Edin Džeko a Fiumicino: “Sempre un piacere essere nell’aeroporto di Roma” - Terzo Binario News

Il capitano giallorosso, da poco sbarcato al Leonardo da Vinci, si è sottoposto al test rapido antigenico

“Sempre un piacere essere in aeroporto di Roma. Grazie”. Così l’attaccante e capitano della Roma Edin Džeko, mascherina d’ordinanza ben posizionata sul viso, ha voluto scrivere oggi sul quaderno destinato alle dediche dei viaggiatori nei confronti del personale sanitario e dell’aeroporto Leonardo da Vinci.

Il calciatore bosniaco aveva da poco effettuato il test rapido antigenico cui si sottopongono tutti coloro che giungono nella Capitale di provenienza da Paesi oggetto dell’ordinanza del ministero della Salute.

Prosegue senza sosta il lavoro degli operatori sanitari presso gli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino per effettuare i test rapidi sui viaggiatori di rientro dai Paesi che in questo momento sono considerati a rischio. Un grande lavoro per garantire la salute pubblica e che è molto apprezzato dagli stessi viaggiatori che in queste ore stanno lasciando decine di messaggi di affetto per gli operatori della Asl capitolina.