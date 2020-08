Una positiva a Canale Monterano, il sindaco: “È in isolamento nella sua abitazione” - Terzo Binario News

La nota di Alessandro Bettarelli con gli auguri di pronta guarigione per una concittadina rientrata dalla Costa d’Avorio

Sulla cittadina di Canale Monterano risultata positiva al Covid 19 di rientro dalla Costa d’Avorio, pubblichiamo una nota del sindaco Alessandro Bettarelli:

Mi duole comunicarvi che una nostra concittadina, di rientro dalla Costa d’Avorio è risultata positiva al Coronavirus. Ho avuto modo di parlare a lungo con questa nostra concittadina, che lavora in questo Stato dell’Africa Occidentale, trovandola in piena salute e ottimista. Mi ha assicurato di essersi sottoposta ad esami al rientro in Italia passando direttamente prima all’autoisolamento e poi, saputo della positività, all’isolamento presso la propria abitazione. A lei e alla sua famiglia va il mio, e sicuramente nostro, grande in bocca al lupo per una pronta guarigione.

Quanto invece al caso della discoteca di Anguillara, rinnovo l’invito della ASL RM4 per chiunque abbia frequentato il locale tra il 14 e 15 agosto scorso a mettersi in auto isolamento. La Asl da domani (20 agosto 2020) pomeriggio alle 14,30 inizierà test rapidi ai frequentatori del locale presso l’ospedale Padre Pio di Bracciano. I test saranno effettuati anche nelle giornate del 21 e 22 dalle ore 9 alle ore 18.

Sono a disposizione cinque linee telefoniche (‪06 96669 258 /255/ 261/ 265/ 277) dove operatori ASL risponderanno dalle ore 11 alle 16 alle domande degli utenti. Come sempre: avanti uniti.

Alessandro Bettarelli, sindaco di Canale Monterano