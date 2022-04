Concorso a Civitavecchia, il 9 maggio la prova scritta all'aula Calamatta - Terzo Binario News

La seconda il giorno successivo, orario fissato sempre per le 10

Il Servizio Risorse Umane del Comune di Civitavecchia ha comunicato le date delle prove scritte per il Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente amministrativo a tempo pieno e indeterminato.

I trenta candidati ammessi alle prove scritte sono convocati presso l’aula “Calamatta” del Comune di Civitavecchia, sita in p.le Guglielmotti n. 7 (Palazzo del Pincio), nei seguenti giorni: Prima prova scritta il giorno 09/05/2022 alle ore 10:00; Seconda prova scritta il giorno 10/05/2022 alle ore 10:00.

I candidati si dovranno presentare muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.