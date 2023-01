Dall'8 gennaio parte la stagione teatrale: 14 spettacoli al Claudio di Tolfa • Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Quattordici spettacoli, tutti la domenica pomeriggio. E si comincia l’8 gennaio. E’ stato appena reso noto il cartellone della stagione teatrale del Claudio di Tolfa.

A raccontare come è stato confezionato è Simona De Paolis, la direttrice artistica del teatro comunale. “Abbiamo accolto tutte le domande presentate, tanto da arrivare a 14 appuntamenti fino a maggio – spiega -. Ce n’è per tutti i gusti. Autori impegnati. Commedie moderne. Il grande Petrolini. Professionisti come Andrea Perrozzi (braccio destro di Brignano) e Mario Gallo, Maestro della commedia dell’arte con “Le nozze di Arlecchino”.

“Per quelli che come me amano Pirandello – continua la De Paolis, entusiasta del film “La stranezza”, visto proprio al Claudio prima di Natale – in calendario due sue grandi opere: “Pensaci Giacomino” e “Così è se vi pare”, portato in scena proprio da Il Barsolo, con la mia regia. C’è un Plauto da non perdere con “I menecmi”….e così via… Alcune compagnie sono già note al pubblico tolfetano perchè sono dei dintorni, Civitavecchia, Tarquinia, Viterbo, ce n’è una che viene addirittura dall’Abruzzo. “I Fuoriusciti”, hanno molto insistito”.

“Sono molto soddisfatto dei risultati raggiunti lo scorso anno come numero di abbonati e presenze che sono decisamente aumentate – il commento dell’assessore allo spettacolo Alessandro Tagliani -. Mi aspetto una stagione teatrale nuova, esilarante e scoppiettante. Fiducioso che la rassegna sarà apprezzata, invito tutti ad abbonarsi e venire a teatro. Noi ci siamo, non mancate!”.

Naturalmente è possibile il singolo biglietto ma anche diverse forme d’abbonamento, con sconti per il secondo in famiglia e, cosa davvero notevole, da 0 a 18 anni ingresso gratuito. Un modo per avvicinare i giovani alla prosa.