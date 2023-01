La Befana mette su casa alla Cittadella della Musica di Civitavecchia • Terzo Binario News

A maggior ragione dopo il successo ottenuto dalla Casa di Babbo Natale,

è pronta ad aprire i battenti, presso la Cittadella della Musica,

l’attesa Casa della Befana.

Novità assoluta, quest’ultima, ancora nell’ambito del Cartellone “Luci sul Natale” a firma di Enrico Maria Falconi ed a cura della Blue in the Face.

Apertura in programma martedì

3 gennaio alle ore 18:30 (anche per mercoledì 4 e giovedì 5) subito

seguita, alle ore 19, dai Laboratori teatrali con Piripò e i suoi

elfi (che vedremo all’opera altresì il 4). La Casa rimarrà aperta

proprio fino al giorno 6 – Festa dell’Epifania – con apertura anticipata

per l’occasione alle 16 e chiusura alle 19). Contestualmente si

potrà visitare nuovamente la Mostra di giocattoli d’epoca “Cuore di

latta”.