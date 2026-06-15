Da Ostia a Fregene, contrasto alla malamovida dei Carabinieri • Terzo Binario News

Nella giornata di domenica, considerato l’enorme afflusso sulla litoranea, per tutta la giornata, i Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno svolto assidui controlli per la prevenzione dei furti sulle auto in sosta degli utenti degli stabilimenti balneari, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Complessivamente sono state identificate 176 persone, controllati 87 autoveicoli ed eseguite 23 perquisizioni complessive tra personali, domiciliari e veicolari.

Nel corso delle attività di contrasto al traffico di stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Ostia hanno arrestato in piazzale Lorenzo Gasparri un cittadino egiziano di 19 anni, con precedenti, trovato in possesso di 20 dosi di crack pronte per lo spaccio e di denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita.

A Fiumicino, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato due donne del posto, rispettivamente di 41 e 35 anni, entrambe già note alle forze dell’ordine, le quali fermate per un controllo su strada e, a seguito delle successive perquisizioni personali e domiciliari, sono state trovate in possesso di ben 63 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 35 grammi, oltre al materiale per la pesatura e il confezionamento della droga.

L’attività dei Carabinieri ha portato anche al deferimento in stato di libertà di altre tre persone per detenzione ai fini di spaccio: una 32enne di Fiumicino, trovata con oltre 10 grammi di hashish e materiale da confezionamento; un 55enne sorpreso con del crack e una 26enne intercettata in corso Duca di Genova con due involucri di hashish. Altri 15 giovani, trovati con modiche quantità di sostanza stupefacente, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori, con il contestuale sequestro di dosi di cocaina, hashish e crack.

Sul fronte della sicurezza stradale, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero quattro automobilisti romani: due sono stati colti alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito (compreso tra 0,8 e 1,5 g/l), mentre gli altri due sono stati sorpresi al volante senza aver mai conseguito la patente di guida, infrazione già reiterata nel corso dell’ultimo biennio. I controlli alla circolazione hanno infine portato all’elevazione di contravvenzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 16.443 euro.

Si precisa che i procedimenti penali si trovano nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, gli indagati devono considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.