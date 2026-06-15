Addio a Vittorio Vitalini Sacconi, il cordoglio del sindaco di Civitavecchia • Terzo Binario News

Civitavecchia perde uno degli studiosi che ne hanno custodito la memoria. Vittorio Vitalini Sacconi, autore dei due volumi “Gente, personaggi e tradizioni a Civitavecchia dal Seicento all’Ottocento” (1982), si è spento lasciando un patrimonio di ricerca prezioso.

«La sua opera — dichiara il sindaco Marco Piendibene — è uno dei fili che lega le generazioni di questa città: è a studiosi come lui che dobbiamo la possibilità di sapere da dove veniamo».

A nome dell’ Amministrazione, il sindaco esprime ai familiari il più sentito cordoglio.