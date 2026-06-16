Nuovo asfalto in via dei Cipressi a Campo di Mare, saranno sostituite anche le alberature • Terzo Binario News

“Nelle prossime ore prenderanno il via i lavori per il rifacimento completo del manto stradale in Via dei Cipressi a Campo di Mare. Lavori di riasfaltatura inclusi all’interno di un appalto ben più ampio concernente ulteriori opere pubbliche sempre nella Frazione di Campo di Mare. Prima dell’avvio dei lavori, ritengo doveroso però informare dettagliatamente la cittadinanza sull’evolversi del cantiere: sarà infatti necessario, per consentire la corretta esecuzione dell’opera, sostituire delle alberature, le cui radici in questi anni hanno purtroppo ammalorato il manto stradale. Questi, saranno immediatamente sostituiti con alberature nuove”.

“Il rifacimento di via dei Cipressi, che comprenderà anche la realizzazione di una serie di posti auto, come detto, si inserisce all’interno di un appalto ben più ampio – aggiunge l’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti – questo prevede la riqualificazione dell’area antistante l’intersezione tra Lungomare dei Navigatori Etruschi e via delle Palme e il ripristino del manto stradale della rotatoria successiva al cavalcavia di accesso alla Frazione e intersezioni limitrofe”.