Crolla una balaustra vicino alla Rocca di Tolfa, il Pd: "Non è solo conseguenza del maltempo" • Terzo Binario News

“Nella giornata di oggi abbiamo appreso del crollo di una parte della balaustra che circonda la Rocca, episodio che, con tutta probabilità ,sarebbe stato agevolato dalle persistenti condizioni meteorologiche avverse.

Un fatto grave che interessa il luogo simbolo di Tolfa e che non può essere liquidato come una semplice conseguenza del maltempo.

Quando un’area storica e frequentata presenta cedimenti strutturali, il problema non è solo climatico, ma riguarda la progettazione, lo stato di manutenzione e la gestione del bene nel tempo.

Da tempo sembra fossero note criticità sia della balaustra sia del piano pavimentato antistante la chiesa.

Oggi il crollo impone di chiarire non solo l’entità dei danni, ma anche se siano stati effettuati controlli periodici adeguati e se le condizioni di sicurezza del sito siano state correttamente valutate.

Non è passato molto tempo dalla realizzazione degli interventi relativi al percorso che circonda la Rocca, presentato dall’attuale maggioranza come un itinerario storico-turistico strategico, secondo loro, capace di collegare la Piazza Vecchia ai ruderi del Castello dei Frangipane.

Nel 2016 veniva invece avviato il progetto di “Sistemazione del percorso di visita dei ruderi del Castello dei Frangipane – La Rocca”.

Alla luce di quanto accaduto, è lecito domandarsi se siano state messe in atto tutte le misure di sicurezza e controllo, se i progetti commissionati in passato siano stati adeguati e se i lavori fatti siano stati conformi.

Di sicuro la valorizzazione di un bene storico non può ridursi a interventi di facciata o ad elementi scenografici molto cari a questa maggioranza, se poi mancano stabilità, manutenzione e prevenzione.

Come gruppo di opposizione, chiederemo immediatamente conto dello stato dei lavori effettuati, attiveremo l’accesso agli atti e presenteremo un’interrogazione per accertare eventuali responsabilità.

Il fatto che non si siano registrati feriti è un sollievo, ma non può essere considerato una giustificazione. La sicurezza dei cittadini e la tutela del patrimonio storico non possono essere affidate alla fortuna”.

Pd Tolfa