Ad Allumiere arrivano i piani per abbattere le barriere architettoniche e di protezione civile • Terzo Binario News

Nei giorni scorsi si sono perfezionati gli iter procedimentali di due strumenti di grande rilevanza sociale, culturale e di salvaguardia quali il Peba (Piano Eliminazione delle Barriere Architettoniche) e il Pec (Piano di Emergenza comunale) che mancavano da anni al Comune di Allumiere.

Il primo mappa, pianifica e prevede la rimozione di ostacoli fisici, sensoriali e cognitivi in edifici pubblici e spazi pubblici, garantendo accessibilità e inclusione, definendo priorità e costi di interventi.

Il secondo è lo strumento di protezione civile che definisce procedure, risorse e responsabilità per gestire calamità naturali o catastrofi (rischio sismico, idrogeologico, incendi) mirando a salvaguardare la popolazione attraverso l’individuazione di aree di attesa/ricovero e l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC).

“Si è trattato di un lavoro lungo ma proficuo – afferma il Sindaco – che ha coinvolto tecnici, uffici e protezione civile per poi essere approvati dal Consiglio comunale in più sedute”.