Referendum, a Civitavecchia nasce il Comitato per il Sì • Terzo Binario News

Costituito il Comitato per il Sì alla riforma della giustizia di Forza Italia. Alla presidenza del Comitato è stata eletta l’avvocato Rosita Gargiulo.

«La riforma della giustizia è una sfida decisiva per garantire tempi certi, maggiore efficienza e più tutele per i cittadini. Il nostro obiettivo è spiegare con chiarezza perché questa riforma è necessaria e perché votare Sì significa rafforzare lo Stato di diritto», ha dichiarato la neo presidente Rosita Gargiulo.

Il Comitato realizzerà diverse iniziative sul territorio per illustrare i contenuti della riforma e le ragioni del Sì.

Nei prossimi giorni è prevista una conferenza stampa per presentare il calendario delle attività.