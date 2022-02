Covid stabile con due decessi nella Asl Roma 4 - Terzo Binario News

Sono stati riscontrati 316 casi positivi nel territorio della Asl Roma 4

0 Allumiere

25 Anguillara Sabazia

19 Bracciano

7 Campagnano di Roma

9 Canale Monterano

10 Capena

7 Castelnuovo di Porto

34 Cerveteri

61 Civitavecchia

4 Civitella San Paolo

9 Fiano Romano

0 Filacciano

10 Formello

32 Ladispoli

1 Magliano Romano

7 Manziana

6 Mazzano Romano

6 Morlupo

1 Nazzano

3 Ponzano Romano

10 Riano

9 Rignano Flaminio

2 Sacrofano

2 Sant’ Oreste

30 Santa Marinella

7 Tolfa

0 Torrita Tiberina

5 Trevignano Romano

Sono guarite 338 persone:

2 Allumiere

9 Anguillara Sabazia

25 Bracciano

12 Campagnano di Roma

4 Canale Monterano

23 Capena

14 Castelnuovo di Porto

34 Cerveteri

64 Civitavecchia

1 Civitella San Paolo

15 Fiano Romano

1 Filaccino

14 Formello

44 Ladispoli

8 Manziana

2 Mazzano Romano

11 Morlupo

4 Nazzano

1 Ponzano Romano

7 Riano

4 Rignano Flaminio

5 Sacrofano

2 Sant’Oreste

20 Santa Marinella

2 Tolfa

1 Torrita Tiberina

9 Trevignano Romano

Sono avvenuti due decessi.

Dall’inizio dell’epidemia sono guarite 43265 persone.

Tutto il personale sanitario è sottoposto periodicamente a tampone di controllo.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1898 tamponi

Si riporta qui di seguito il totale complessivo per Comuni:

19 Allumiere

311 Anguillara Sabazia

339 Bracciano

211 Campagnano di Roma

79 Canale Monterano

233 Capena

153 Castelnuovo di Porto

494 Cerveteri

1207 Civitavecchia

29 Civitella San Paolo

298 Fiano Romano

10 Filacciano

157 Formello

441 Ladispoli

23 Magliano Romano

137 Manziana

46 Mazzano Romano

164 Morlupo

32 Nazzano

17 Ponzano Romano

202 Riano

212 Rignano Flaminio

91 Sacrofano

62 Sant’ Oreste

365 Santa Marinella

72 Tolfa

16 Torrita Tiberina

79 Trevignano Romano

Sono da aggiungere positivi comunicati da laboratori esterni nei seguenti comuni :

Allumiere, Anguillara, Bracciano, Campagnano, Canale, Castelnuovo, Cerveteri, Civitavecchia, Civitella, Fiano, Filacciano, Formello, Manziana, Mazzano, Morlupo, Ponzano, Riano, Rignano, Sacrofano, Sant’Oreste, Santa Marinella, Tolfa, Trevignano.

Sono da sottrarre positivi per cambio domicilio nei seguenti comuni :

Allumiere, Anguillara, Bracciano, Campagnano, Canale, Castelnuovo, Cerveteri, Civitavecchia, Civitella, Fiano, Filacciano, Formello, Manziana, Mazzano, Morlupo, Ponzano, Riano, Rignano, Sacrofano, Sant’Oreste, Santa Marinella, Tolfa, Trevignano.

Si fa presente che il totale dei comuni non è conteggiato unicamente facendo la somma o sottrazione dei dati riportati nella prima parte del comunicato (positivi e guariti delle ultime 24 h) ma soggetto a numerose variabili (dati rilevati dal contact tracing, dati comunicati dai Mmg, dati comunicati dalle farmacie, dati comunicati dagli ospedali esterni al territorio aziendale etc)

