Coronavirus, oggi 60 positivi nel Lazio: trend in frenata e dato più basso dal 12 marzo - Terzo Binario News

Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.



“Oggi registriamo un dato di 60 casi di positività in continua discesa sia nei numeri assoluti che nel trend che è in frenata al 1%. Una giornata simbolica: proprio oggi quando vengono dimessi, dopo la riabilitazione fatta al San Filippo Neri, la coppia dei coniugi di Wuhan, registriamo il dato più basso dal 12 marzo. Non dobbiamo ora vanificare gli sforzi, è il momento di stabilizzare questa discesa e continuare a lavorare e mantenere alta l’attenzione sulle case di riposo e le RSA. Aumentano i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 384 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Oggi sono partite le USCAR unità mobili con medici ed infermieri a bordo che serviranno per interventi tempestivi sul territorio. Oggi abbiamo dimesso dal San Filippo Neri la coppia di cinesi, che furono i primi casi di COVID-19 nel nostro paese, già curati presso l’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani. Hanno dunque concluso il periodo di riabilitazione e sono in ottime condizioni. Hanno inoltre preannunciato una lettera di ringraziamento alle strutture sanitarie che li hanno salvati e avuti in cura”.

“Oggi a Genzano abbiamo inoltre aperto insieme al Presidente Nicola Zingaretti la prima RSA pubblica dedicata a COVID-19. Una struttura importante sul territorio e ospiterà gli anziani fragili, che non necessitano di cure ospedaliere, in assoluta sicurezza con percorsi separati e personale formato. Abbiamo raggiunto un duplice risultato: il riutilizzo di un ex ospedale e un’attenzione agli anziani oggi colpiti dal COVID. Abbiamo bisogno di un grande investimento pubblico nell’assistenza agli anziani in maniera appropriata. Al San Giovanni siamo giunti all’ottavo giorno consecutivo in cui non si registrano casi positivi in accesso dal pronto soccorso.



“Si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (17.647) e coloro che sono entrati in sorveglianza (10.716) più di 7 mila unità. Per quanto riguarda i guariti salgono di 8 unità nelle ultime 24h per un totale di 1.101, e stesso numero di decessi sempre 8 nelle ultime 24h e sono stati eseguiti un totale di 98 mila tamponi”.



La situazione nelle Asl e Aziende ospedaliere:

Asl Roma 1 – 15 nuovi casi positivi. 29 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio. I 2 pazienti cinesi, che corrispondono ai primi casi di COVID in Italia, sono stati dimessi;

Asl Roma 2 – 6 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 89 anni con precedenti patologie. 4 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio;

Asl Roma 3 – 2 nuovi casi positivi. 26 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio. Si stanno eseguendo i controlli al CEM;

Asl Roma 4 – 1 nuovo caso positivo. Deceduta una donna di 83 anni con precedenti patologie. 132 le persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continua il monitoraggio nelle RSA e case di riposo del territorio;

Asl Roma 5 – 7 nuovi casi positivi. 19 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continua il monitoraggio nelle RSA e case di riposo del territorio;

Asl Roma 6 – 11 nuovi casi positivi. 3 decessi: 3 donne di 92, 83 e 85 anni. 85 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli su tutte le RSA e case di riposo del territorio;

Asl di Latina – 5 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 84 anni con patologie precedenti. 193 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl di Frosinone – 8 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 47 anni. 51 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio;

Asl di Viterbo – 1 nuovo caso positivo. Deceduta una donna di 92 anni. 1.733 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio;

Asl di Rieti – 4 nuovi casi positivi. 16 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio;

Policlinico Umberto I – 128 pazienti ricoverati di cui 16 in terapia intensiva. 2 pazienti guariti. 1 solo nuovo caso positivo in accesso al Pronto Soccorso;

Azienda ospedaliera San Camillo – Attivato anche il turno notturno del laboratorio per il test covid: operatività H24. Nessun nuovo caso positivo in accesso al Pronto Soccorso nelle ultime 48 ore;

Azienda sanitaria Sant’Andrea – 95 pazienti ricoverati di cui 6 in terapia intensiva. 5 pazienti guariti;

Azienda Ospedaliera San Giovanni – Non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso negli ultimi 8 giorni. Nessun caso di positività tra il personale sanitario;

Policlinico Gemelli – 148 pazienti ricoverati di cui 31 in terapia intensiva. 1 paziente guarito;

Policlinico Tor Vergata – 110 pazienti ricoverati di cui 18 in terapia intensiva. 4 pazienti sono guariti;

Ares 118 – Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – In totale sono 17 i ricoveri al Centro COVID di Palidoro, di cui 10 bambini e 7 mamme. Dimesso nelle ultime 24 ore 1 bambino di 2 anni clinicamente guarito. Ricoverato in terapia intensiva 1 ragazzo di 15 anni COVID positivo;

IFO – Da oggi il laboratorio per il test #covid19 operativo H24

Università Campus Bio-Medico – 27 pazienti ricoverati di cui 11 in terapia intensiva al Covid Center Campus Biomedico.