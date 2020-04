Una donna di 41 anni e un 43enne i guariti di Manziana - Terzo Binario News

“Scende a 11 il numero dei Concittadini ancora positivi al Covid-19 – commenta il Sindaco Bruno Bruni – la ASL ROMA 4 mi ha infatti comunicato che sono guariti altri due nostri concittadini: una donna di 41 anni e un uomo di 43 anni. Sale quindi a 16 il numero delle persone guarite mentre è a quota 32 il numero di quelle ancora in quarantena.

In meno di due settimane siamo passati dal rischio di superare quota 30 contagiati alla possibilità concreta di scendere presto sotto quota 10, dato che a Manziana non si registrava da circa un mese. Lo sforzo fatto da tutti in questi lunghissimi giorni in cui siamo rimasti a casa ha e sta dando i suoi frutti.

La paura delle scorse settimane in cui il numero dei contagi sembrava inarrestabile è oggettivamente meno forte anche se, come è naturale che sia, di certo non assente. Però, confermando che ancora non abbiamo tagliato alcun traguardo e che la strada da percorrere è ancora lunga, voglio comunque ringraziare tutti coloro che con senso di responsabilità hanno seguito le direttive di contenimento del contagio.

Non è stato, non è e non sarà semplice, lo so. La parte più difficile, con il trascorrere dei giorni e come era immaginabile che fosse, è il dovere stare distanti dai propri affetti ma ormai è chiaro a tutti che questa distanza è di fatto un atto di amore a tutela della salute di tutti.

Quindi, ancora una volta un forte abbraccio a coloro che dopo settimane sono alle prese con i problemi causati dal Covid-19 ed un affettuoso bentornato ai guariti: supereremo questo momento e tutti insieme lavoreremo per ricominciare!”