Coronavirus, ancora in aumento i contagiati: il 13 agosto 523 nuovi casi - Terzo Binario News

La causa principale del peggioramento della situazione generale starebbe nel rientro in patria degli italiani che hanno trascorso un periodo di villeggiatura all’estero

I numeri sul Coronavirus diffusi dal ministero della Salute comunicano un nuovo aumento dei contagiati dal Covid 19: oggi, 13 agosto, i nuovi casi sono 523 nelle ultime 24 ore, contro i 481 di ieri, con un incremento di 42. La causa principale del peggioramento della situazione starebbe nei rientri dalle vacanze dall’estero. Per questo il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza che prevede il tampone obbligatorio per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Allo studio un piano del Governo per l’autunno: ipotesi mascherine all’aperto obbligatorie.

Sei i decessi e in questo senso la tendenza è in miglioramento visto che il 12 agosto i morti erano stati 10 (totale, in Italia, 35.231). In tutte le regioni italiane sono stati registrati nuovi casi di contagio, tranne che in Valle d’Aosta.

In aumento anche le terapie intensive (55 contro le 53 di ieri) e i ricoveri per sintomi da Covid 19, con sette persone in più in ospedale (786 il totale dei pazienti in terapia intensiva). Sono 13.240 oggi i positivi in isolamento domiciliare, 281 in più rispetto al dato comunicato ieri.