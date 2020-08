Cerenova senza acqua, una residente: “Il Comune dice di chiamare l’Acea che non risponde” - Terzo Binario News

Cerenova a quanto pare è senz’acqua, o comunque, con grossi problemi di pressione e quindi di approvvigionamento delle abitazioni. E chi chiama il Comune di Cerveteri per segnalare il problema si sente dire di chiamare l’Acea che, però, non risponde. De seguito pubblichiamo la segnalazione di una nostra lettrice:

Buon pomeriggio. Abito a Cerenova e confermo quanto scritto nell’articolo (leggi qui). A Cerenova da ormai più di un mese (già da fine luglio l’acqua ha iniziato a diminuire) non c’è pressione dell’acqua!!! Ma è normale che in piena estate ci sia questo problema?! Vi sembra giusto che si rientra da lavoro (magari dopo 12 ore di lavoro, o sotto il sole) e non si ha il sacrosanto diritto di farsi una doccia rinfrescante?!

Io stessa ho contattato il comune tramite mail per chiedere informazioni e mi è stato risposto di chiamare il numero verde dell’Acea, numero al quale non risponde mai nessuno!!! Però per le bollette sempre in prima linea!!!!

