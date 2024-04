Consulta e albo degli agricoltori di Cerveteri approvati all’unanimità dal Consiglio comunale • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Impegno preso al presidio di Torre in Pietra che abbiamo mantenuto. Saremo al loro fianco facendoci sempre portavoce delle loro istanze”

“La prima Consulta degli Agricoltori del Comune di Cerveteri è realtà. Ieri, all’Ordine del Giorno del Consiglio comunale, tra i punti vi era l’istituzione di questo atto che abbiamo fortemente voluto e concordato con il mondo agricolo del territorio, da settimane in protesta per riaffermare i propri diritti e lanciare un vero e proprio grido di allarme sulle difficoltà nel settore. Un impegno che avevo preso personalmente con tutti loro e che nel giro di brevissimo tempo abbiamo mantenuto”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, a margine del Consiglio comunale di ieri, martedì 9 aprile.

“Dopo averli ricevuti in Consiglio comunale – spiega il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – più volte ho fatto loro visita presso il presidio permanente di Torre in Pietra, per ascoltare le loro esigenze ma soprattutto per dimostrare loro vicinanza da parte delle Istituzioni e dell’Amministrazione comunale di Cerveteri. Con loro ho preso un impegno sin da subito: ovvero che ci saremmo rivisti, non soltanto al presidio, ma anche nel mio ufficio, per capire in quale modo come Comune potevamo essere loro di aiuto, in che modo potevamo far sentire più forte il loro grido di aiuto, come rivendicare i propri diritti. Da lì, nacque l’idea di dare vita alla Consulta dell’Agricoltura, uno strumento all’interno del quale potessero sentirsi rappresentati, dove fare proposte e soprattutto dove poter ricevere un supporto concreto da parte dell’Istituzione di maggiore prossimità, ovvero il proprio Comune”.

“Nei giorni successivi li ho ricevuti in ufficio, insieme all’Assessore alle Politiche Agricole Riccardo Ferri e all’Assessore alla Sostenibilità Ambientale Francesca Appetiti – ha aggiunto il Sindaco – in tale occasione, insieme a loro, abbiamo deciso di dare vita ad un Albo degli Agricoltori, propedeutico poi alla costituzione e successiva elezione degli organi direttivi della Consulta. Ieri, l’approvazione dell’atto in Consiglio, un atto che sono felice abbia visto un dibattito molto intenso e ricco di proposte conclusosi poi con l’approvazione unanime di maggioranza e opposizione”.

“Siamo ben consci che non sarà la Consulta a risolvere le problematiche che attualmente stanno vivendo gli agricoltori – conclude il Sindaco – ma credo rappresenti un segnale, sicuramente l’unico tangibile nel comprensorio da quando è nato il presidio permanente di Torre in Pietra. Comporranno la Consulta, oltre a me in qualità di Sindaco, un rappresentante della maggioranza e uno della minoranza consiliare e dieci esponenti tra gli iscritti all’Albo degli Agricoltori. Possono iscriversi all’Albo tutti i titolari di imprese con attività prevalente sul territorio di Cerveteri, utilizzando l’apposito modulo presente sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri. Prevediamo di procedere entro metà maggio con le elezioni che daranno vita al primo direttivo della Consulta degli Agricoltori”