Soddisfazione in casa Civitavecchia, dove le prestazioni di Daniele Fanali, non sono di certo passate inosservate. Il difensore classe 2007 è infatti in prova per alcuni giorni con l’Arezzo.

Civitavecchia che affronterà gli ultimi due impegni di regular-season, con 5 punti di vantaggio sul Montespaccato, domenica 14 aprile nerazzurri che sfideranno il Trastevere capolista del girone A.