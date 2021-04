Concorsopoli a Ladispoli: in consiglio regna il "volemose bene" - Terzo Binario News

Nonostante la cittadina sia assurta alle cronache regionali per le assunzioni, in assise l’argomento è stato ignorato

Nonostante Concorsopoli imperversi in tutto il Lazio, interessando decine di comuni per le assunzioni partite dal concorso per dipendenti di enti locali bandito ad Allumiere, a Ladispoli tutto fila liscio come se niente fosse.

Eppure Palazzo Falcone dentro questa faccenda c’è dentro mani e piedi e non più tardi di mercoledì c’è stato il consiglio comunale. Occasione perfetta per le opposizioni di chiedere e per all’amministrazione di spiegare.

Ebbene, dopo una lunga discussione sulla riduzione Tari 2021 (che qualche cittadino ha calcolato genererà un risparmio 12 euro circa a utenza) in cui il sindaco Grando ha – giustamente – tessuto le lodo degli uffici per il lavoro svolto, si è registrata la non belligeranza della minoranza, che si è astenuta lamentando giusto l’arrivo in ritardo della documentazione. Dalla parte opposta, irritazione per l’astensione quando si voleva l’unanimità. Ma insomma tutti felici e contenti.

Stesso dicasi per le zone acustiche e unanimità sulla conferma dei tassi sui mutui.

Solo sulla questione degli importi di diritti di segreteria Suap l’opposizione ha detto no sottolineando la disparità di trattamento fra attività. l’assessora Lazzeri ha fatto presente che l’aumento del costo deriva dal maggior lavora che grava sugli uffici.

Si spera che la questione Concorsopoli – ma senza troppa convinzione – rientri nella discussione della seduta dell’8 aprile.

a.v.