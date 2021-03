Concorsopoli, Ardita scatenato: "Sporcata l'immagine di Ladispoli" - Terzo Binario News

“Si rimarcano le ombre giudiziarie che stanno coinvolgendo la nostra amministrazione, di cui attendiamo chiarimenti, e dalle quali Fdi è lontana”

Alta tensione a Ladispoli dopo l’uscita di un articolo di Repubblica in cui fa riferimento a Ladispoli come uno dei centri principali di Concorsopoli, il sistema di assunzioni pubbliche che vede coinvolti personaggi con passato o presente a Palazzo Falcone come Riccardo Rapalli o Alessandra Fusco.

Il commissario Fdi Giovanni Ardita attacca a testa bassa sulla questione, prendendo le distanze dai fatti e attaccando indirettamente l’amministrazione attuale, e non solo sulla vicenda di oggi.

“Qualcuno all’insaputa di Fdi con la vicenda dei tre commissari di concorso riconducibili al Comune di Ladispoli ha sporcato l’ immagine della nostra macchina amministrativa, dove ci sono impiegati e funzionari che lavorano con professionalità, impegno e serietà da anni.

La dottoressa Calandra, segretario generale, ci dirà quali sono le responsabilità del nostro comune e che ha rapporti con questi soggetti.

Dichiaro apertamente Fdi Ladispoli estranea ai fatti, ne prende le distanze e purtroppo si rimarcano le ombre giudiziarie che stanno coinvolgendo la nostra amministrazione, di cui attendiamo chiarimenti, anche perché la notizia è uscita su una testata nazionale Repubblica, salgono le nostre preoccupazioni per una questione di cui siamo indignati a livello locale regionale e nazionale FDI vuole chiarezza e trasparenza.

Liberiamo la nostra città dai barbari della politica” conclude Giovanni Ardita.