Con una straordinaria Elisa Folli vola la Debby Roller Team di Ladispoli • Terzo Binario News

Doppio titolo italiano per l’atleta: la stagione sportiva inizia alla grande

E’ Iniziata la nuova stagione agonistica con il botto per la DEBBY ROLLER TEAM, al Campionato Italiano Indoor 2024 sotto l’egemoniadella Federazione Italiana Sport Rotellistici, riservato alle categorie Allievi, Juniores e Seniores, svolto a Pescara al Pattinodromo comunale “Ex Gesuiti” dal 16 al 18 Febbraio.

La regina di questo campionato è stata senza dubbio Elisa Folli che al primo anno della categoria Juniores femminile (17-18 anni) conquista 2 titoli Italiani, rispettivamente nei mt 5.000 a Punti dove ha dimostrato non solo un’ottima forma fisica, ma una concentrazione e tattica di gara da vera campionessa e nella sorprendente mt 1.000 Sprint, una distanza per lei ostica, ma anche in questa dimostrando carattere e qualità fisiche al di sopra della media, nonostante avesse delle avversarie fortissime, tra cui atlete che nella scorsa stagione hanno gareggiato ai Campionati del Mondo con dei buoni piazzamenti.

Al primo anno della categoria superiore, Allievi maschile (15-16 anni), troviamo Simone Piccoli che conquista l’11^ posizione nella mt 3.000 a Punti, ma nonostante il buon risultato è decisamente al di sotto delle sue potenzialità, pertanto dal prossimo appuntamento l’obiettivo sarà quello di ricollocarsi in posizioni del calibro.

Ottima la sua prestazione nella mt 5.000 al primo anno della categoria Juniores femminile per Eleonora Bocchini che conquista la 15^ posizione ottenendo li suo miglior risultato ai Campionati Italiani.

Nella categoria Juniores maschile nella mt 1.000 Sprint, dopo un lungo stop di concause sfortunate, Davide Gentili torna in pista ottenendo la 19^ posizione, mentre nella categoria Allieve al di sotto dei loro standard, ottengono la 24^ posizione nel Giro a Cronometro per Giulia Michettoni e la 33^ posizione per Sofia De Amicis.

L’americana a squadre Allieve femminile, composta da Giulia Michettoni, Eleonora Bocchini ed Elisa Folli ottiene la finale e una buona 6^ posizione, mentre quella maschile composta da Simone Piccoli, Davide Gentili e Francesco Marchetti, ottiene la 12^ posizione.

Termina il primo Campionato della nuova stagione agonistica ed i tecnici Valentina Manca e Andrea Farris sono soddisfatti per questo avvio, nonostante qualcuno non sia ancora nelle migliori condizioni, situazione che rientra nella normalità della periodizzazione, ma nonostante tutto con soli 6 atleti e 1 per la sola americana, si è riusciti ad ottenere 2 ori, delle buone prestazioni individuali e una ottima 14^ posizione nella classifica per società su 85 partecipanti che ci riposiziona nella parte alta della graduatoria nelle categorie dei grandi, dove mancavano da qualche anno dopo il termine del glorioso ciclo dei precedenti campioni.

I prossimi impegni che attenderanno gli atleti DEBBY sono il Campionato Italiano Indoor per le categorie Ragazzi 12 (12 anni) e Ragazzi (13-14 anni) che si terrà sempre a Pescara dal 23 al 25 Febbraio.