Comitato Portuale, Alessi contro Volpi: "Chiedere la testa di Musolino lascia perplessi" • Terzo Binario News

“La richiesta di revoca del mandato al Presidente dell’AdSP e all’intero Comitato di Gestione da parte dell’On. Volpi appare, al di là della evidente confusione con la quale è stata confezionata, davvero sopra qualunque riga di una sempre legittima critica.

Alla lettura degli argomenti, che sono alla base della richiesta, si rimane a dir poco perplessi.

Da un lato l’esigenza di un traduttore simultaneo per comprenderne i contenuti, dall’altro la evidente contraddizione per i numerosi e reiterati attestati di stima per il buon lavoro svolto, alla gestione dell’ADSP, non da parte del PD, che potrebbe essere sospetto di una particolare simpatia, ma da parte della Amministrazione Comunale, per voce del suo primo cittadino. Non si tira in ballo il Sindaco in quanto espressione di una parte politica distante dalla nostra ma essenzialmente nella sua alta funzione istituzionale.

Non spetta evidentemente a noi, per fortuna, dal momento che avremmo avuto serie difficoltà interpretative, di entrare nel merito delle questioni sollevate, peraltro molto diverse tra loro. Altri dovranno dare una risposta, richiesta per iscritto, quindi avremo modo di valutare con la massima serietà quanto verrà deliberato.

Noi però possiamo, al di là evidentemente delle diverse funzioni, delle reciproche autonomie, di un diritto alla critica che non deve mai venire meno e che intendiamo esercitare senza alcuna timidezza, esprimere il nostro sostanziale apprezzamento per il lavoro svolto dal Presidente Musolino e dal Comitato di Gestione dell’ADSP. Riteniamo che questo sia, come d’altra parte varie volte pubblicamente dichiarato, anche il parere di molti operatori portuali.

Ad essere sinceri, per concludere, il livore che traspare dalla richiesta di revoca autorizza a ritenere che si tratti di una mera strumentalizzazione politica e forse di una interpretazione all’amatriciana dello “spoil system”.

Il vento di destra che è soffiato nel Paese, che ci auguriamo cambi presto il verso, potrebbe aver guastato a taluni il senso dell’equilibrio, che sarebbe preferibile, sempre, non smarrire”.

Il Segretario del Circolo del Partito Democratico di Civitavecchia

Piero Alessi