Comincia la stagione del Borgo San Martino, entusiasmo in vista del Campionato • Terzo Binario News

Serata speciale per il Borgo San Martino che si è presentato a Terra Nugas, sulla via Doganale, in vista della prossima stagione che partirà il 1 ottobre.

Entusiasmo alle stelle alla presenza del sindaco Elena Gubetti che ha abbracciato la squadra, augurandogli di disputare un campionato nei piani alti. Partono in casa le due formazioni di Cerveteri in Prima categoria.

Il Borgo San Martino al Galli contro l’isola Farnese, mentre l’Etrurians sfida l’Anguillara.

Per le due formazioni etrusche, che si stanno preparando al campionato, sarà una stagione con tanti spunti interessanti.

Intanto il BSM ieri sera (giovedì 14 settembre) si è presentato a stampa e amministrazione di Cerveteri, illustrando il programma dopo una retrocessione amara.

La squadra che è di proprietà della famiglia Lupi, titolare del Città di Cerveteri, è composta da soli giovani che non superano la soglia dei 25 anni