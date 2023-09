Arsial e Regione Lazio unite per far conoscere “Gli animali della fattoria” • Terzo Binario News

Al via il Progetto “GLI ANIMALI DELLA FATTORIA” dedicato alla conoscenza degli animali domestici e realizzato grazie al contributo di ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio e REGIONE LAZIO. Il progetto, sviluppato in una serie di laboratori tematici sugli animali domestici, permetterà di conoscere e valorizzare l’immenso patrimonio di biodiversità domestica del territorio. Oggi molte varietà di animali domestici stanno scomparendo e grazie al lavoro di Arsial e Regione Lazio si sta cercando di recuperare un patrimonio unico che per decenni è stato la fonte di sussistenza dell’economia rurale del territorio.

Con il Progetto “Gli Animali della Fattoria grandi e piccini potranno entrare in contatto con le tante specie domestiche che accompagnano l’uomo da secoli.

Di seguito il calendario eventi

16 settembre 2023 “La biodiversità degli animali domestici”

17 settembre 2023 “Le api e l’apicoltura biologica”

23 settembre 2023 Pecora, asino e cavallo: i veri “motori” dell’economia rurale

24 settembre 2023 La colombicoltura: una tradizione antica millenni

30 settembre 2023 “Dall’uovo alla gallina”

Ogni laboratorio si svolge in due turni dalle ore 09:30 alle 12:30 e dalle ore 16:00 alle 19:00.

La partecipazione ai laboratori è gratuita ma è necessaria la prenotazione al numero 3313921324.

Per informazioni chiamateci al 3313921324 o scrivete a info@fattoriapertutti.it