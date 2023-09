Girone e calendario di C1, Futsal Civitavecchia e Santa Severa partono il 23 settembre • Terzo Binario News

Inizia in trasferta il campionato delle due compagini di calcio a 5 locali. Inserite nel girone A di C1, la Futsal Civitavecchia esordisce nel Reatino contro la Spes Poggio Fidoni. La neopromossa Santa Severa Futsal invece fa vista al Casalotti. Il debutto sabato 23 settembre.

A Santa Maria delle Mole, frazione di Marino, la Festa dei Calendari organizzata dal settore calcio a 5 del Comitato Regionale della Lega Dilettanti.

Oltre a civitavecchiesi e santaseverini, il raggruppamento è composto da Aranova, Cccp, Casalotti, Canottieri Lazio, Gap (con quartier generale a Centocelle), Lidense (di Ostia), La Pisana, Santa Gemma, Santa Severa, Spes Poggio Fidoni, Santos (del Portuense), Vigor Perconti e Virtus Anguillara.

Sei compagini sono le stesse della passata stagione; sette, invece, fra neopromosse e arrivate da altri gironi. Il 30 settembre invece primo confronto fra le mura amiche, con i nerazzurri che ospitano La Pisana all’Ivan Lottatori mentre al PalaDeAngelis a confrontarsi con i neroverdi ci sarà il Santa Gemma, compagine romana di stanza alla Bufalotta. I derby fra Futsal Civitavecchia e Santa Severa sono usciti nelle date dell’11 novembre al PalaDeAngelis per l’andata e per il 24 febbraio a Borgata Aurelia. Turno infrasettimanale il 20 dicembre, che corrisponde alla prima di ritorno. Fine della stagione fissato per il 6 aprile e a seguire le partite post-stagione ovvero play-off e play-out.

Secondo il mister nerazzurro Umberto Di Maio, non è stato un sorteggio favorevole, specie all’inizio: «Nelle prime cinque giornate affrontiamo squadre forti – commenta – con la Spes Poggio Fidoni che rappresenta un’incognita. Secondo me le favorite sono Canottieri Lazio, Vigor Perconti e La Pisana, e subito dietro questo terzetto c’è l’Anguillara. Dalle amichevoli ho potuto trarre buone indicazioni».

«Ci hanno inseriti in un girone di ferro – commenta stentoreo il tecnico neroverde Vincenzo di Gabriele – dove ci sarà da battagliare per la salvezza, avendo noi un quintetto dall’età media moto bassa. La C1 è questa e ci dobbiamo calare subito nella categoria per salvarci il prima possibile. La partenza con Casalotti e Santa Gemma è terribile, non poteva andare peggio».

Sorteggiati anche gli abbinamenti di Coppa Lazio: al Santa Severa è toccato in sorte l’Heracles di Formia mentre l’Ardea sarà l’avversario della Futsal Civitavecchia.