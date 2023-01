Colpo di scena a Santa Marinella: Giordano Belardinelli dice addio • Terzo Binario News

Per problemi di lavoro il capocannoniere del girone A di Promozione di ferma fino a fine stagione

Fulmine a ciel sereno in casa Santa Marinella: Giordano Belardinelli si ferma per quest’anno.

Il capocannoniere del girone A di Promozione ha spiazzato tecnico e società dicendo addio. Ne ha parlato anche con i compagni.

«Era già capitato di aver giocato senza di lui in altre gare – spiega mister Nicola Salipante – ma la perdita fino a fine stagione è pesantissima. Non è un problema fisico ma personale, la squadra resta senza centravanti e se non si riesce a chiudere con uno svincolato, si va avanti così con modifiche tattiche».