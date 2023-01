La Befana della Ladispoli domenica 8 gennaio • Terzo Binario News

Arriva anche la Befana della Dinamo…

Continuano le iniziative della Pallacanestro Dinamo per provare ad avvicinare e far conoscere il gioco del basket a quanta piu’ gente possibile; Domenica pomeriggio, 8 Gennaio, in occasione della ripresa del campionato di Serie D che vedra’ la Mistercucina Dinamo scendere in campo al Palazzetto dello Sport di Ladispoli alle 18:15 contro il Basket Roma Lab, nell’intervallo della partita saranno distribuite ai piu’ piccolini delle calze/bustine della Befana a tema basket ovviamente.

L’iniziativa, del tutto gratuita, è rivolta ai bambini e bambine fino a 10 anni di età è però richiesta la prenotazione tramite i canali social della Dinamo entro la mattina di sabato 7 Gennaio.