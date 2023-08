Parte il Fiumicino Jazz Festival, il programma completo • Terzo Binario News

Direzione artistica affidata al Maestro Attilio Berni

Ai posti di partenza la terza edizione del Fiumicino Jazz Festival, la rassegna ideata e organizzata dal Museo del Saxofono che rivolge il suo sguardo al territorio di Fiumicino e ad un pubblico di ogni interesse ed età, nel nome dell’impatto emotivo e coinvolgente che da sempre suscita il jazz.

Il direttore del Museo, Attilio Berni, ha concepito per il 2023 un programma che prevede un ciclo di 5 concerti e 2 eventi collaterali che si svolgeranno in due fine settimana nelle prime due settimane di settembre nella suggestiva cornice “open air” del Museo del Saxofono, realtà culturale che ospita la più grande collezione di strumenti al mondo. In caso di pioggia i concerti si svolgeranno negli spazi interni della struttura.

Ad aprire la manifestazione la prima settimana, con un doppio appuntamento, sarà il BBrass Day: venerdì 1° settembre, dalle 10.00 alle 13.00 sarà infatti possibile provare l’ampia gamma di strumenti a fiato prodotta dall’azienda con la consulenza di musicisti professionisti e assemblati da tecnici in Italia oltre alle imboccature KYNDAMO – THEO WANNE e le legature EDDIE DANIELS. I convenuti potranno conoscere, testare e acquistare (a prezzi accessibilissimi) i modelli presenti, tutti saxofoni costruiti per rendere la massima qualità del suono e agevolare al meglio l’esecuzione. Il pubblico potrà accedere all’evento gratuitamente, incontrare ed essere guidato nella scelta direttamente da Gianni Vancini e Denis Biasin, rispettivamente endorser e direttore del marchio.

Alle ore 21.00 dello stesso giorno sarà invece di scena il concerto “Made in Italy“ tratto dall’omonimo e recente album di Gianni Vancini che raccoglie un tributo ai grandi capolavori della musica italiana scritti nell’arco temporale di 30 anni, dagli anni ’70 ai ’90. Si tratta di un progetto ricco di sonorità di ogni tipo, dalle Jazz ballads a brani in stile “Tower of Power” passando per ambienti New Soul. A interpretarlo, insieme a Vancini e ai suoi saxofoni, ci saranno Silvia “Mavia” Losappio alla voce, Andy Bartolucci alla batteria, Danilo Riccardi alle tastiere e Marco Siniscalco al basso elettrico.

La sera di Sabato 2 settembre il festival ospiterà il Pentacordo Jazz Workshop, formazione nata nel 2022 per iniziativa di Marco Tocilj concepita come bottega artigianale del jazz che vede i componenti incontrarsi per suonare insieme, provare nuovi arrangiamenti, decidere cosa e come suonare e che vede protagonista il grande saxofonista americano Eric Daniel. Il repertorio, volutamente eterogeneo, attinge alle composizioni di alcuni maestri del jazz moderno, in particolare John Coltrane, Thelonious Monk e Charles Mingus, senza disdegnare però quelle di musicisti il cui nome di solito viene associato ad altre forme musicali, come Frank Zappa. Non mancano brani originali ed elaborazioni di musiche popolari, in uno spirito collaborativo in cui ogni individualità e ogni strumento possa trovare il suo ruolo e il suo spazio.

Il Pentacordo Jazz Workshop non è quindi un’orchestra in cui si parte da un repertorio e si cercano i musicisti per eseguirlo, ma – appunto – un ‘workshop alla Charlie Mingus’, un laboratorio in cui si elabora tutti insieme il repertorio, fino a produrre uno spettacolo in cui alle parti scritte si alternano momenti di improvvisazione individuale e/o collettiva. A farne parte sono Eric Daniel (sax alto), Marco Tocilj (sax baritono), Franco Brandi (sax tenore), Valerio Prigiotti (tromba), Giuseppe Salerno (flicorno, chitarra), Saverio Lizzani (trombone), Alessandro Crispolti (pianoforte), Fabrizio Montemarano (contrabbasso) e Alfredo Romeo (batteria).

I concerti del Fiumicino Jazz festival sono, come consuetudine, anticipati da un’apericena opzionale. I biglietti dei live sono in vendita sul circuito Liveticket.it

Info e dettagli al sito ufficiale https://www.museodelsaxofono.com/fjf3/

Il Fiumicino Jazz Festival 2023 è un’iniziativa realizzata in collaborazione con Azienda Podere 676 Birrificio Agricolo, Farmacia Salvo D’Acquisto, BBRASS Costruttore strumenti musicali, casa editrice ARTDIGILAND. Il festival gode del patrocinio del Comune di Fiumicino.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA PRIMA SETTIMANA

FIUMICINO JAZZ FESTIVAL

III Edizione

(direzione artistica: Attilio Berni)

Venerdì 1 settembre 2023

Ore 10:00 – 13.00

Try Out degli strumenti BBRASS

con Gianni Vancini e Denis Biasin

ingresso gratuito

Ore 21:00

Concerto

MADE IN ITALY

Gianni Vancini saxofoni

Silvia “Mavia” Losappio voce

Andy Bartolucci batteria

Danilo Riccardi tastiere

Marco Siniscalco basso elettrico

Sabato 2 settembre 2023

Ore 21:00

Concerto

PENTACORDO JAZZ WORKSHOP

Eric Daniel sax alto

Marco Tocilj sax baritono

Franco Brandi sax tenore

Valerio Prigiotti tromba

Giuseppe Salerno flicorno, chitarra

Saverio Lizzani trombone

Alessandro Crispolti pianoforte

Fabrizio Montemarano contrabbasso

Alfredo Romeo batteria

Museo del Saxofono

Via dei Molini, 00054

Maccarese (Fiumicino)

I biglietti per i concerti sono in vendita direttamente al Museo o sul circuito Liveticket

Ingresso concerti (inizio ore 21:00): € 17,00

Ingresso apericena (opzionale, dalle ore 20:00): € 15,00