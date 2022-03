Colpisce la moglie e aggredisce i Carabinieri: arrestato un polacco 40enne a Campo di Mare - Terzo Binario News

Prima aggredisce la moglie poi i Carabinieri intervenuti in aiuto alla donna. Per questo motivo è stato arrestato un polacco 40enne incensurato e residente a Campo di Mare, delineandosi un caso di Codice Rosso.

La storia risale a qualche sera fa quando la donna ha chiamato il 112 per via dei colpi che il marito gli aveva inferto. Stavano litigando quando si è resa conto di aver bisogno di aiuto perché colpita al volto.

Sono intervenuti i militari della stazione cerite perché, secondo la ricostruzione, a scatenare la violenza del polacco sarebbe stata la gelosia di quest’ultimo verso la donna oltre a delle divergenze sull’educazione della figlia minorenne.

La situazione è degenerata quando poi gli uomini dell’Arma hanno bussato al cancelletto di casa: l’aggressore non voleva saperne di farli entrare in casa e dopo essersi convinto – di malavoglia – ha pensato bene di pararsi davanti a loro in giardino, sfruttando la mole imponente.

All’invito a spostarsi, ha preferito rispondere con i calci e a quel punto è stato dapprima atterrato, poi immobilizzato e ammanettato. In supporto ai Carabinieri di Campo di Mare sono intervenuti i colleghi della stazione di Cerveteri. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Rebibbia.

La 40enne invece ha rifiutato le cure mediche ma ha sporto denuncia contro il consorte facendo appunto scattare la procedura di Codice Rosso. Per sicurezza, lei e la figlia hanno preferito lasciare l’abitazione della frazione di Cerveteri.